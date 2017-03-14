台灣首辦國際衝浪冠軍賽 台東簽同意書
台東今年國際衝浪賽將與世界衝浪聯盟（WSL）合作，創下台灣首次舉辦世界冠軍賽紀錄，台東縣長黃健庭親自到澳洲雪梨和對方簽訂同意書。
駐布里斯本經濟辦事處處長賴維中昨天到澳洲黃金海岸Snapper Rocks，一同見證雙方合作的歷史時刻。
台東縣長黃健庭表示，台東受到WSL(World Surf League)青睞，委予世界盃主辦權，對舉辦國際衝浪比賽已有多年經驗的台東縣政府，無疑是極大的鼓勵。從巡迴賽的其中一站躍升為總冠軍賽主辦城市，台東在國際衝浪界的地位將不可同日而語，也必然帶動國際衝浪運動產業進一步發展。
黃健庭表示，這次與WSL的合作意向書中，雙方除了未來將舉辦世界衝浪長板冠軍賽外，也會持續辦理Men's Qualifying Series1500積分賽，繼續培育台灣衝浪人才，將世界頂尖職業選手帶到台灣，讓台灣能成為國際衝浪之都。
黃健庭表示，自2020年衝浪成為東京奧運的正式比賽項目後，各國開始重視衝浪運動，並且積極培育優秀人才。這次的合作，WSL美國總部副總裁Graham Stapelberg指出，非常榮幸能與台灣合作，這次將有來自全球各區36位男性和18位女性的頂尖衝浪選手來到台東一同較勁。
黃健庭表示，今年衝浪賽事，為讓全球一同參與，台東縣政府將同步轉播於WSL官網，讓全球衝浪發燒友認識台東這個衝浪天堂。1060314
(中央社)
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