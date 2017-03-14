與友聚餐聊通宵 清晨回家撞菜車

我要評比

嘉義市2名男子昨夜與友人聚餐，徹夜未眠，14日清晨返家時，疑因精神不濟，與1輛菜車發生擦撞，造成物品散落一地，所幸並無大礙。（民眾提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月14日

嘉義市2名男子昨夜與友人聚餐，徹夜未眠，今天清晨返家時，疑因精神不濟，與一輛菜車發生擦撞，造成物品散落一地，所幸並無大礙。

嘉義市消防局今天清晨5時54分接獲報案指稱，市區新生路與光彩街口發生車禍，於是指派第二大隊東區分隊出動救護車馳往搶救。

救護人員發現，同坐一輛轎車的2名男子（分別為21歲、28歲）都有頭暈、步態不穩情形，並無明顯外傷，由救護人員送醫診治礙；菜車司機則僅受驚嚇，3人都無大礙。

警方初步調查指出，根據轎車駕駛表示，昨晚與好友聚餐，聊天聊通宵，徹夜未眠，以致精神不濟，在行經十字路口時，不慎發生擦撞，相關肇事責任將由警方接續調查處理。1060314

(中央社)