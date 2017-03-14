北愛也要脫英 新芬黨：盡快推動公投
在蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）提出新1輪獨立公投要求後，北愛爾蘭最大的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）今天也表示，將「盡快」推動「脫英」公投。
路透社報導，自從去年6月英國公投脫歐，而北愛投票結果顯示留歐之後，新芬黨即不斷呼籲北愛公投脫離英國，與愛爾蘭共和國「統一」。
根據1998年終結30年北愛派系暴力的和平協議，如果北愛絕大多數選民似乎可能支持與愛爾蘭統一，英國政府可以要求公投。
但北愛爾蘭事務大臣布羅肯希爾（James Brokenshire）去年7月曾說過，他不相信要求公投的時機已經來臨。
民意調查過去顯示，大多數的北愛人民希望留在英國，易普索莫里（IPSOS-MORI）去年9月的民調顯示，1000人之中，僅22%的受訪者表示支持與愛爾蘭統一，63%的人還是傾向留英。
然而，最近這幾月都沒有再辦民調，新芬黨則表示，從1週前舉行的國會選舉中發現，支持與愛爾蘭統一的人增加。
新芬黨北愛領導人歐尼爾（Michelle O'Neill）在貝爾法斯特告訴記者：「英國脫歐將帶來經濟的大災難，也是北愛人民的災難，與愛爾蘭統一的公投得盡快舉行。」（譯者：中央社許湘欣）1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。