北愛也要脫英 新芬黨：盡快推動公投

我要評比

在蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）提出新1輪獨立公投要求後，北愛爾蘭最大的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）今天也表示，將「盡快」推動「脫英」公投。

路透社報導，自從去年6月英國公投脫歐，而北愛投票結果顯示留歐之後，新芬黨即不斷呼籲北愛公投脫離英國，與愛爾蘭共和國「統一」。

根據1998年終結30年北愛派系暴力的和平協議，如果北愛絕大多數選民似乎可能支持與愛爾蘭統一，英國政府可以要求公投。

但北愛爾蘭事務大臣布羅肯希爾（James Brokenshire）去年7月曾說過，他不相信要求公投的時機已經來臨。

民意調查過去顯示，大多數的北愛人民希望留在英國，易普索莫里（IPSOS-MORI）去年9月的民調顯示，1000人之中，僅22%的受訪者表示支持與愛爾蘭統一，63%的人還是傾向留英。

然而，最近這幾月都沒有再辦民調，新芬黨則表示，從1週前舉行的國會選舉中發現，支持與愛爾蘭統一的人增加。

新芬黨北愛領導人歐尼爾（Michelle O'Neill）在貝爾法斯特告訴記者：「英國脫歐將帶來經濟的大災難，也是北愛人民的災難，與愛爾蘭統一的公投得盡快舉行。」（譯者：中央社許湘欣）1060314

(中央社)