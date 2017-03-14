Netflix哥吉拉原創動畫 190國首播

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網路電視串流服務Netflix宣布推出以《哥吉拉》為藍本的日本原創動畫，將在全球190多個國家的Netflix獨家首播後，才於日本東寶戲院上映。

Netflix表示，這也是《哥吉拉》系列作品首度發行高畫質動畫版本，將重塑你我對未來世界的想像。

Netflix指出，為打造新作，日本娛樂集團東寶株式會社與日本動畫製作領導品牌Polygon Pictures合作，力邀導演靜野孔文及瀨下寬之，詮釋知名動畫大師虛淵玄的創作劇本。

靜野孔文表示，很期待能打造嶄新娛樂體驗，服務哥吉拉的忠實影迷與廣大新一代觀眾。瀨下寬之則提到，很高興能與才華洋溢的虛淵玄及靜野孔文共事，在與眾不同的世界觀裡，呈現普世人性面。

Netflix日本區總裁皮特斯（Greg Peters）表示，非常歡迎《哥吉拉》加入Netflix原創動畫陣容，能夠與東寶及其他優秀團隊合作，讓《哥吉拉》動畫在Netflix全球190多個國家串流播映，對Netflix來說是一大里程碑。

Netflix也同步釋出豪華聲優配音陣容，包括(木尾)裕貴、櫻井孝宏、杉田智和、諏訪部順一、花澤香菜、宮野真守等。1060314

(中央社)