馬英九洩密案遭起訴 王金平：尊重司法

前總統馬英九遭起訴，前立法院長、中國國民黨籍立法委員王金平今天表示，尊重司法處理。他沒關說、沒任何違法；一直都是心中坦然，處之泰然。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴。案件源自最高法院檢察署特別偵查組民國102年偵辦民主進步黨籍立法委員柯建銘、王金平關說案，後續馬英九、前最高檢檢察總長黃世銘則被控教唆洩密與洩密等罪嫌。

王金平上午在立法院接受訪問表示，還是平常心，一句話，尊重司法。

是否感到有還公道？他說，司法公正公平處理就好。

至於是否致電馬英九？王金平表示，「應該不會吧，因為我們從那時候起，沒有私人通過電話，」只有在公開場合如國慶日碰到面。他那時都沒表示意見，直到今天他也不表示意見，一切都依司法處理。

國民黨立法院團稱馬英九被起訴是政治黑手追殺，王金平說，尊重國民黨團說法，人民會有看法與感受，他一直都是平常心，沒改變任何想法與看法，一直心中坦然，處之泰然。

王金平表示，他沒關說、沒任何違法，這是他的必然立場，而司法如何處理是司法的事，給予尊重，兩者不相干。1060314

(中央社)