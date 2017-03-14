太妍上傳樂天糖果照片 大陸網友罵翻

南韓偶像天團「少女時代」隊長太妍10日在Instagram上傳一張樂天糖果圖片，由於樂天是交換土地供部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）南韓企業，因而遭大陸網友罵翻。

南韓「朝鮮日報」報導，太妍在Instagram上傳了一張能清晰看到樂天品牌標誌的糖果照片，短短地寫了一句話「你今天怎麼這麼好吃？這下子要都吃光了。」

隨著這條消息在微博上傳開，瞬間引發了中國大陸民眾的巨大關注。

據報導，大部分中國人譴責太妍選擇在這個節骨眼上上傳「樂天」產品照片的「意圖」。她的行為被解讀為：有意支持因提供薩德用土地而遭受中國制裁的樂天集團，還包含了對中國的惡意。

報導指出，1位大陸網友在評論中說，「（少女時代）掏空了中國人的錢包，現在換了一副『假裝不懂（中國）』的態度。」還有網友留言說，「別把中國當成圈錢的地方。」

相反的，也有中國人認為對一塊糖的反應太過敏感了。一位網友批評說，「現在吃一塊糖都要被罵」。

據報導，引發爭議後，太妍已自行刪除了上傳的樂天糖果照片。1060314

(中央社)