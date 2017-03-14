小開砍女百刀獲非常上訴 王鴻薇：司法正義進太平間

建商小開王鴻偉追求女子張雅玲不成狂砍176刀，判處死刑定讞。但檢察總長顏大和認為，王男犯後自白犯罪，尚非罪無可逭之人，提起非常上訴。台北市議員王鴻薇痛批，司法正義已經進太平間。(圖/中天新聞)

建商小開王鴻偉追求女子張雅玲不成，惱羞成怒先開賓士車衝撞，再往張女頸部狂砍176刀，判處死刑定讞。但檢察總長顏大和認為，王男犯後自白犯罪，尚非泯滅天良、窮凶極惡、罪無可逭之人，提起非常上訴。台北市議員王鴻薇痛批，司法正義已經進太平間，還能改革什麼？

王鴻薇表示，一個女孩子只是不願接受追求，就活該被撞、被連砍176刀？牧師和最高檢稱被害人已賠償800萬顯示有盡力補償，一個女孩被無情殺害，賠800萬就是盡力補償？難道真的「有錢判生，沒錢判死」？非但受害者家屬不能接受，作為有女兒的母親，我也不能接受！台灣天天喊司法改革，天天在保護加害者，在台灣受害是活該要吞忍嗎？

該案發生在17年前，凶嫌2009年被判處死刑定讞至今10年，卻遲遲未執行死刑。王鴻薇怒轟，現在一個大翻轉，可見台灣如何在浪費司法資源，真正的冤獄有被伸張嗎？台灣司法正義根本已經蕩然無存！

(中時電子報)