投縣擬不守一例一休 勞部：法令一致

我要評比

勞動部今天說，法令全國一體，如果哪個縣市不遵守，對當地勞工不公平。

媒體報導，一例一休爭議不斷，南投縣長林明溱指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

勞動部表示，這段時間以來只要縣市政府勞工局有相關問題，勞動部一定會儘快回復，與地方溝通沒問題。

勞動部說，修法後相關施行細則，最快本週就能對外公告。

至於休息日加班，勞工請假工時計算方式有3種算法部分，勞動部表示，近期會再與學者專家討論，做出適當解釋。1060314

(中央社)