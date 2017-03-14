奪冠凱旋 戴資穎：會繼續加油

我要評比

世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎在全英公開賽奪冠，今天上午搭乘長榮班機返國，她開心秀冠軍獎牌，謝謝大家關心支持，也會繼續加油。

長榮航空贊助的台灣羽球選手─戴資穎，在號稱「小世界盃」的全英公開羽球錦標賽中勇奪球后寶座，成為台灣史上首位榮獲此賽事冠軍的球員。

戴資穎搭乘長榮航空由巴黎起飛返國，今天上午抵達桃園機場，長榮航空除在FB粉絲頁表達祝賀之意，也派員於飛機抵達國門時，獻花給球后。

戴資穎相當開心，也秀出冠軍獎牌，對於大批親友及學弟妹熱情接機，她則感謝大家熱情接機。

戴資穎說，冠軍賽時，一度落後，但她告訴自己不能放棄，全力去拚，不想太多，終於拿到冠軍，接下來就是要前往馬來西亞的比賽，賽前同樣會做好準備。

這是戴資穎在超級系列賽的連續第3座冠軍，讓她在世界排名積分上拉開與其他選手差距，穩坐球后寶座。

戴資穎13日凌晨在世界羽球聯盟（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）等級，總獎金60萬美元（約新台幣1836萬元）的全英公開賽（YONEX All England Open）奪冠，女子單打賽事中，以21比16、22比20擊敗世界排名第7的泰國女將蘿特查諾（Ratchanok Intanon）拿下冠軍。1060314

(中央社)