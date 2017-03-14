柯建銘：馬英九有罪難逃

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民主進步黨籍立法委員柯建銘今天談及前總統馬英九遭起訴表示，這是憲政重生時刻，代表馬英九有罪難逃。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴。案件源自最高法院檢察署特別偵查組民國102年偵辦柯建銘、前立法院長王金平關說案，後續馬英九、前最高檢檢察總長黃世銘則被控教唆洩密與洩密等罪嫌。1060314

(中央社)