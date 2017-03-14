馬英九被起訴 羅智強：沉痛至極

台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴。前總統府副秘書長羅智強表示「尊重司法」，但他的心裡沉痛至極，不要以為馬英九被起訴是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端。

羅智強上午在臉書發文指出，對這樣的結果，他深感遺憾，但他不打算學總統蔡英文，身為總統，卻在郭瑤琪貪瀆案被司法定讞後，竟寫親筆信去痛批司法不公。

羅智強說，基於他「一介平民」身分的言論自由，不認同檢方的起訴判斷，但「尊重司法」。但他也嚴正指出，如果總統在知道一件動搖國政大局的司法關說案時，竟連和行政部門的最高首長行政院長，和一位總統府幕僚諮商意見，在窮盡最小諮商範圍可能下，聽取意見，都能以洩密罪起訴，那從前總統李登輝、陳水扁、馬英九到現任總統蔡英文，他們無時無刻不在置身於「洩密」風險中。

羅智強說，因為他們只要接到任何國家秘密，都只能乾綱獨斷地靠自己的腦袋決定，不能和任何幕僚商量，因為，只要向總統以外的任何人諮商，就是洩密，「這樣的總統，如何領導國家？」

羅智強表示，這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？可能每一個總統都有這樣的風險，但最後只辦馬英九一人，這世界雙重標準的事，也多到見怪不怪。

羅智強說，他的法律訓練告訴他要「尊重司法」，但他的心裡卻沉痛至極、沉痛至極。不要以為馬英九被起訴是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端，是瓦釜雷鳴的伊始。「當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然」。

羅智強指出，他仍對司法保持一線期待，起訴之後，是法院審理的開始，期待法院莫讓台灣陷入是非顛錯、黑白倒置的謬境。1060314

(中央社)