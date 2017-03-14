高市岡山公園賭客聚賭 遭警活逮

民眾在公園聚賭，遭警方查獲。(郭韋綺翻攝)

民眾聚賭遭警方查獲。(郭韋綺翻攝)

查獲賭資及賭具。(郭韋綺翻攝)

高市岡山警分局接獲線報，在岡山區和平公園內有民眾公然聚賭，派出便衣警察喬裝成情侶蒐證，當場查獲張姓主持人、10名賭客、天九紙牌及骰子等賭具，以及賭資2萬1100元。訊問後，今(14)依公共場所賭博罪，將張男等人移送橋頭地檢署法辦。

警方指出，經耗費數日前往該處實施探訪及蒐證，昨(13)天發現該公園內高處平台上確有民眾以天九紙牌聚賭情事，還僱用多名員工把風，並監控往來民眾，一遇陌生臉孔靠近，隨即趕緊通報在場賭客結束聚賭，防止警方查緝。

昨天下午1時許，警方見該處賭客再度聚集，旋即調度柔道國手女警官，以男、女警佯裝情侶約會方式靠近該聚賭場所，藉以降低該賭場把風人員戒心，見時機成熟，隨即分批衝上前去壓制賭客，並控制現場把風人員，當場查獲10名賭客、天九紙牌、骰子等賭具及賭資新台幣2萬1100元。

張姓主持人供稱，之所以選在公園高台聚賭，是因看中其居高臨下、易守難攻地理優勢，該高台各入口處均設把風人員看守，自認萬無一失，無奈仍遭查獲，大呼「倒楣」；張男事後還斥責現場2名人員「把風不力」，讓警方好氣又好笑。

(中時)