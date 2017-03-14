馬英九遭起訴 郝龍斌：相信司法會還他公道

北檢今依違反通保法、教唆洩密等罪嫌起訴前總統馬英九。國民黨副主席郝龍斌今表示，對檢察官選擇起訴，深表遺憾。

郝龍斌說，在監察委員被提名人陳師孟大張旗鼓說要懲罰「辦綠不辦藍」的法官後，寒蟬效應是否發酵？台灣民主政治的基礎「法治」是否已被民進黨的恐嚇 、威脅侵蝕？社會各界自有公斷。

郝龍斌指出，馬前總統清廉自持、謹慎守法的作風，這麼多年來，民眾都看在眼裡。

郝龍斌說，馬前總統兩次被起訴都是民進馬黨執政期間，而起訴的事由都並不充足，所以，他相信跟當年特別費案起訴案一樣，最後司法會還他公道。

郝龍斌呼籲，司法界能展現道德勇氣、捍衛司法尊嚴，公開抵擋執政者權力的入侵，為台灣司法尊嚴奮鬥。

(中時)