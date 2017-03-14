橋上撞飛女導遊 男義消酒駕肇逃判3年半
苗栗縣泰安溫泉區去年7月24日晚間，發生女導遊被轎車撞飛從泰安橋摔落20公尺深河床，翌日被發現時已氣絕多時。涉嫌無照酒駕肇事並逃離現場的葉姓義消，被苗栗地院依過失致死及肇事逃逸判處有期徒刑3年6月。
法官調查，死者李姓女導遊於去年7月24日下午，帶團入住泰安鄉溫泉飯店，當晚8點多外出散步後失蹤，翌日被發現陳屍泰安橋下河床，已無生命徵象，警方調閱監視器清查，發現葉文雄涉嫌重大。
葉男係義消人員，24日下午無照駕駛自小客車進入泰安鄉虎頭山參與救援任務，於當晚上8 時許結束任務後，駕車搭載謝姓友人前往湯村商店，謝下車後，葉再駕車返家。他行經泰安橋時，因身體疲累又獨自開車精神狀況不佳，導致行車不穩，跨越中線逆向行駛在泰安橋北向車道。
當時天候晴、夜間無照明、柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好於客觀上並無不能注意之情事，竟疏未遵守注意義務，自泰安橋北向車道右偏回至南向車道後，撞擊在南向車道、靠護欄行走的李姓女導遊，致李女彈上葉男座車擋風玻璃後，飛越護欄摔落橋下，因頭部頸部與肢體多處外傷併心肺挫傷及左肱骨骨折，致顱腦損傷、氣血胸引發外傷性休克而死亡。
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(中時)
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