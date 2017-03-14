馬英九洩密案起訴 柯建銘：遲來正義還是正義
北檢偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案偵結，今依違反《通訊保障及監察法》、《個資法》起訴馬。民進黨團總召柯建銘表示，「天子犯法與庶民同罪」，馬明知總統須符合憲法權力分立原則，卻行政治鬥爭，與檢察總長串供、違法監聽、介入個案，這在任何一個民主國家，總統早就下台了，無論如何，「遲來的正義還是正義。」
柯建銘表示，當年9月政爭時，他一再強調必須終結特務治國、捍衛憲政體制及國家重建，如今北檢起訴，代表馬英九「有罪難逃」。
他也呼籲，未來還要他自訴案要在3月底偵結宣判，未來後續司法途徑上，呼籲馬伏首認罪，必須了解何謂大是大非，面對此事更要大智大勇，才可以得到歷史定位以及人民的掌聲。
媒體問及是否修總統副總統卸任禮遇一事，柯建銘則說，他無修法的想法，最重要的是重新確立台灣憲政體制、捍衛憲政體制，法院判決有罪已是最大懲罰，「我想這是台灣很好的民主教材。」
(中時)
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