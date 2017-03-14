台灣國際宣傳片 獲柏林旅展5星肯定

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為爭取多元客源，交通部觀光局參加2017年ITB柏林旅展，3支台灣觀光宣傳影片分別獲得柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）音樂類5顆星（第一獎）、生態旅遊類4顆星（第二獎）及生態活動類3顆星（第三獎）。（觀光局提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月14日

觀光局參加2017ITB柏林旅展，宣傳影片獲得金城門獎（The Golden City Gate）音樂類五顆星獎項，生態旅遊和活動也有好成績。

為爭取多元客源，交通部觀光局參加2017年ITB柏林旅展，3支台灣觀光宣傳影片分別獲得柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）音樂類5顆星（第一獎）、生態旅遊類4顆星（第二獎）及生態活動類3顆星（第三獎）。

今年台灣館以生態旅遊、綠能觀光為主題，搭配「Taiwan- The Heart of Asia」台灣觀光品牌意象，呈現台灣登山健行、自行車旅遊及鐵道旅遊主題。

觀光局國際組長林坤源表示，台灣地處熱帶及亞熱帶交界，北回歸線橫跨，孕育了多樣化的自然景觀與物種，加上近年來大力推動自行車旅遊，吸引喜愛戶外冒險、自然探索活動的歐美人士。

柏林旅展（ITB Berlin）有來自全球5大洲187個國家地區、超過1萬家廠商參展，估計約12萬名買主參與展覽現場各項活動，參觀人數逾18萬人次，交易金額達7億歐元，為全球最大規模旅展。1060314

(中央社)