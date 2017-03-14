一例一休爭議 雲林：分期宣導輔導檢查

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一例一休爭議未平，南投縣研議不施行引發討論，雲林縣政府14日表示，分期宣導、輔導、檢查，協助並督促事業單位落實勞基法。圖為民眾在就業博覽會詢問一景。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 106年3月14日

一例一休爭議未平，南投縣研議不施行引發討論，雲林縣政府今天表示，分期宣導、輔導、檢查，協助並督促事業單位落實勞基法。

一例一休爭議，因為南投縣政府研議不施行而發酵，雲林縣政府基於依照中央政策、協助並輔導事業單位的原則，提出5點說明如下。

一、勞基法新制剛實施，為避免事業單位對法令認知不足，而衍生勞資爭議，將依中央政策，分期「宣導、輔導、檢查」，協助並督促事業單位落實勞基法。

二、「一例一休」影響層面廣大且深遠，將擇期與勞資雙方召開面對面的傾聽會，深入瞭解雙方的認知，並聽取意見。

三、雲林縣政府已陸續召開小型說明會，分區詳細解說修正後的法令，開放上班時間一對一的諮詢，全面輔導業者以免其誤觸法令而遭罰。

四、縣府勞工處將製作有關一例一休「重點檢視項目手冊」及「表格文件範本」，讓各事業單位在行政作業上有所依循。

五、雲林縣政府在研討相關交流及說明會後，將彙整勞資雙方意見，對於勞基法新修正規定中，有關事業單位窒礙難行的部分，將向中央勞動部反映尋求解方。1060314

(中央社)