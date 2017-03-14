批遠東油脂卸責 消保會促假扣押防脫產
遠東油脂涉嫌回收逾期奶油再製作成新商品，公司還以員工操作疏忽為由意圖卸責，台灣消保會今天促政府有積極作為，提起假扣押以防業者脫產，並促業者提撥專款做食安基金。
遠東油脂公司違法回收逾期奶油再製作成新商品販售，各地方政府全面稽查並下架。
台灣消保會指控遠東油脂公司以員工操作疏忽意圖卸責，黑心的行徑令人髮指，主張除了遠東公司原價購回及更換新品賠償，也應就消費者精神損害進行賠償，以示負責，同時要求業者主動提供近3年的產品生產履歷表及製程相關文件，以利消費者檢視釋疑。
消保會促遠東油脂繳專款作為食安基金，以示對食安造成傷害的補償；同時促司法機關對遠東油脂公司高層名下的財產假扣押，以防脫產。1060314
(中央社)
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