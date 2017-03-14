馬英九遭起訴 網友：請美青姐選總統

前總統馬英九遭起訴，有網友今天到馬英九社群網站臉書（facebook）留言表示，國家沒救了，「請美青姐出來選總統，振興國民黨，順便把阿扁跟蔡英文抓去關，真的是太憤怒了」。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控涉嫌教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

有網友在馬英九臉書留言表示，北檢不起訴前立法院長王金平與民主進步黨籍立法委員柯建銘關說，「還敢起訴您」，國家一定會有更大災難。

有網友留言說，「馬總統挺你，民進黨是在秋後算帳，報復，都是一些噁心的政客」。1060314

(中央社)