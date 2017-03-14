馬英九被控教唆洩密案大事紀

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我要評比

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。

--民國102年8月31日，黃世銘晚間赴總統馬英九官邸，主動向總統報告「司法史上最大關說醜聞」。

--9月1日，馬總統就黃世銘所報告其中不了解的細節部分，進一步請黃世銘到寓所說明。

--9月4日，黃世銘向前行政院長江宜樺報告關說案。

--9月5日，特偵組將關說案簽結。

--9月6日，特偵組召開記者會，指控時任法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌涉接受立法院長王金平、立法委員柯建銘關說。

--9月9日，前法務部次長李進勇到特偵組，控告馬總統、黃世銘、特偵組代理發言人楊榮宗涉嫌洩密。

--10月3日，北檢以被告身分傳喚黃世銘到案說明；以證人身分傳喚馬總統、江宜樺、前總統府副秘書長羅智強。

--11月1日，全案偵結，北檢依洩密及通保法起訴黃世銘。

--12月14日，檢察官評鑑委員會決議將黃世銘報由法務部移送監察院，建議撤職。

--103年1月7日，黃世銘彈劾案，監察院未通過。

--3月21日，台北地方法院依違反通保法等罪，判決黃世銘應執行1年2月徒刑，可易科罰金。

--104年1月6日，黃世銘退休。

--2月12日，台灣高等法院判決黃世銘1年3月徒刑，可易科罰金。全案定讞。

--105年12月1日，台北地檢署以被告身分傳喚馬英九、黃世銘、江宜樺到案說明。

--106年3月14日，台北地檢署偵結，依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。1060314

(中央社)