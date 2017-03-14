一例一休爭議 林佳龍盼執行時保留彈性
對於一例一休政策引發的爭議，台中市長林佳龍今天說，希望中央要做好配套，考慮到法理情，並聽取各種建議，行政部門執行時也應保留彈性，做為未來修法的基礎。
林佳龍上午在出席大台中圖書館台中學專區聯合記者會後接受訪問時表示，一例一休確實引發一些爭議，但大方向走向週休2日，是進步社會的目標。
林佳龍指出，台灣是法治社會，但大部分的民眾都希望保留彈性，因此政府除了推行過程中應做好配套，執行時也必須考慮到法理情，以及實際上的情形。
目前是一例一休宣導期，林佳龍說，希望中央能持續聽取各種建議，執行時保留彈性，納入未來相關行政法令解釋或修法參考基礎。1060314
(中央社)
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