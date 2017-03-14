范冰冰素顏遛狗秀美肌 轉身臀部曲線全都露！

范冰冰五官精緻、外型豔麗，是許多人心中的女神。（圖／本報系資料照片）

女星范冰冰五官精緻、外型豔麗，是許多人心中的女神，一舉一動都備受矚目，儘管貴為女神，不過范冰冰私下個性率真、爽朗，相當親民，還自稱是「微胖界女神」，近日網路上則流傳一組范冰冰素顏遛狗照，她脂粉未施，素顏依舊亮麗，但范冰冰轉身時，臀部曲線全都露！

范冰冰私下打扮輕鬆、隨興，讓網友驚嘆「穿個麻袋都美」。（圖／取材自八組兔區每日爆料微博）

范冰冰貴為女神，不過她私下打扮輕鬆、隨興，近日微博則瘋傳多張范冰冰素顏遛狗照，她身穿棉質無袖上衣與五分褲，抱著愛犬、腳踩拖鞋，素顏的范冰冰，肌膚依舊白裡透紅，不禁讓網友驚嘆「穿個麻袋都美」。

當范冰冰轉身時，臀部曲線、形狀全都露，范冰冰的身材再度引發熱議。實際上，范冰冰對自己的身材很有自信，儘管多次成為討論焦點，不過范冰冰以輕鬆態度面對，還自稱是「微胖界女神」，也讓人見識到她的高EQ。

(中時電子報)