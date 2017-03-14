大倉久和被爆用過期食材　開除檢舉員工

大倉久和離職林姓廚師向議員王威中投訴，餐廳副主廚多度使用過期食材，他向飯店高層投訴，卻不被理會。（陳燕珩攝）

離職的林姓廚師出示同事對話紀錄，指控大倉久和使用過期食材。（陳燕珩攝）

離職的林姓廚師出示同事對話紀錄，指控大倉久和使用過期食材。（陳燕珩攝）

台北大倉久和飯店由日本集團經營，為評鑑五星級的優質飯店，現卻有離職員工向議員王威中投訴，去年2度發現餐廳副主廚使用過期海鮮和發霉食材，他向飯店檢舉，高層卻置之不理，反過來解聘他，王威中今出示廚師LINE對話紀錄和錄音內容，要求衛生局嚴加稽查，避免消費者花大錢當冤大頭。

離職的林姓廚師指出，去年9月、10月間，大倉久和歐風館翁姓主廚要求助廚使用過期蝦、發霉芋頭製作炸天婦羅，之後要求二廚用發黑魚肉製作魚鬆，他代表向飯店總經理檢舉，對方允諾處理，事後卻裝作沒這件事；林姓廚師今年2月發生車禍請假，隔天就被飯店解聘，要他「不用來了」。

王威中怒斥，過期蝦子會釋放大量組織胺，食用可能導致紅腫、發癢或休克症況，若滋生沙門桿菌、大場桿菌，更可能上吐下瀉，發霉芋頭也有傷肝、腎及致癌風險。 歐風館自助餐一人千元起跳，飯店卻用過期食材，事後還毀屍滅跡，根本是踐踏消費者的信任。

王威中表示，現行《食品安全衛生管理辦法》沒有吹哨者條款，員工深怕像林先生慘遭解聘，就算知道使用過期食材，也不敢出面檢舉。台北市《食品安全自治條例》雖提供檢舉獎金，不過去年只發出16筆、共62萬，平均1件拿4萬，相當於員工單月薪水，難怪現職員工檢舉數會掛零。

北市衛生局技正周建銘表示，根據相關對話內容，主觀判斷有使用過期食材的可能，今上午已派員到場稽查，將調閱進出貨單據比對，並檢驗現場食品，也會約談飯店負責人，若確定違反《食安法》，將開罰6萬到2億元。

王威中補充說，今上午有邀請大倉久和高層到場說明，但對方不願出席，會後媒體電話訪問大倉久和，對方表示稍晚再統一對外說明。

(中時)