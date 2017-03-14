台中長春自辦重劃惹議 地主盼停止配地登記
台中市長春自辦重劃區地主接到重劃會通知，於18日前往辦理權利變更登記、換領權狀！部分地主14日在律師陪同下到市議會召開記者會，抨擊有逾百位地主與重劃會訴訟中，且法院已判決重劃會不成立，要求市府應立即停止重劃會辦理權利變更登記、換領權狀暨抵費地出售。
地政局指出，第1批同意辦理登記土地共計230筆，主要為「公共設施用地」約101筆，「土地分配公告期間無異議之私人土地」及「提出異議經重劃會理事會協調達成協議，且無涉其他異議土地所有權人權益之私人土地」約129筆，有異議土地及重劃區抵費地，市府未同意辦理登記。
長春自辦重劃自救會在律師柯劭臻、東海大學社會系副教授楊友仁陪同下，在市議會召開記者會。楊友仁說，大法官會議已裁定自辦重劃辦法違憲，內政部必須在6個月內提出修正案，修正內容都與程序正義有關，呼籲市府「懸崖勒馬」，不要再幫財團炒作土地。
柯劭臻指出，台中地院在104年12月宣判長春重劃會不成立，台中高分院將於今年3/30日宣判長春重劃會第3次會員大會無效；重劃會卻在3/8日通知地主在18日前往辦理權利變更登記、換領權狀。100多位地主對配地結果有異議正在訴訟中，地政局放任違法成立重劃會辦理變更登記及換領權狀。
地政局表示，長春自辦市地重劃區屬民間自辦的市地重劃開發案，重劃區面積約76公頃，地主人數約940人，自民國96年開始辦理，重劃土地分配結果於105年1月公告確定，分配公告確定逾一年才同意辦理部分登記。
地政局強調，重劃會成立是否合法之訴訟目前仍在訴訟程序中，尚未確定，市府尊重法院判決。對於有異議之地主，該局會要求重劃會釋出善意積極與地主協調；為兼顧無異議地主權益，市府會於審查後辦理土地登記，讓土地所有權人早日取得土地進行開發利用。
(中時)
關鍵字：長春自辦重劃區
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