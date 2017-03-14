WBC》墨西哥出局 A.岡札勒斯批：本說贏2分就好！
墨西哥昨擊敗委內瑞拉，使得D組第二支晉級球隊，得透過加賽才能產生，當時比賽一打完，大聯盟官網一度公布是由墨西哥與義大利出線，未料墨西哥才高興幾分鐘，官方隨即又改為由委內瑞拉取代墨西哥，這可讓墨西哥全隊氣炸了！強打A.岡札勒斯(Adrian Gonzalez)更透露，「我們被告知贏2分就晉級了！」
D組在波多黎各全勝晉級後，若委內瑞拉擊敗墨西哥，就能以2勝晉級，但墨西哥不願讓步，強勢以11比9勝出，形成三隊互咬局面。而墨西哥雖然在最後比較「對戰失分率」遭淘汰，但他們的失分率1.12(算到小數點第三位)，也不過輸失分率1.11的委內瑞拉0.01，官方訊息又前後不一，而讓他們個個難以接受結果。
墨西哥會不滿，不外乎是因首戰9下遭義大利逆轉，沒解決任何打者被認定只守8局；就因為這1局之差，導致他們遭淘汰，墨西哥總教練E.岡札勒斯(Edgar Gonzalez)不禁直言，「規定對局數認定不明確。那顯然有部分局數的。」儘管他們表達不滿，但如今木已成舟，也只能無奈接受，下屆認命的從資格賽打起了！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。