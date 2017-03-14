WBC》墨西哥出局 A.岡札勒斯批：本說贏2分就好！

墨西哥擊敗委內瑞拉，卻無緣晉級。(美聯社資料照)

報導贊助

墨西哥昨擊敗委內瑞拉，使得D組第二支晉級球隊，得透過加賽才能產生，當時比賽一打完，大聯盟官網一度公布是由墨西哥與義大利出線，未料墨西哥才高興幾分鐘，官方隨即又改為由委內瑞拉取代墨西哥，這可讓墨西哥全隊氣炸了！強打A.岡札勒斯(Adrian Gonzalez)更透露，「我們被告知贏2分就晉級了！」

D組在波多黎各全勝晉級後，若委內瑞拉擊敗墨西哥，就能以2勝晉級，但墨西哥不願讓步，強勢以11比9勝出，形成三隊互咬局面。而墨西哥雖然在最後比較「對戰失分率」遭淘汰，但他們的失分率1.12(算到小數點第三位)，也不過輸失分率1.11的委內瑞拉0.01，官方訊息又前後不一，而讓他們個個難以接受結果。

報導贊助

墨西哥會不滿，不外乎是因首戰9下遭義大利逆轉，沒解決任何打者被認定只守8局；就因為這1局之差，導致他們遭淘汰，墨西哥總教練E.岡札勒斯(Edgar Gonzalez)不禁直言，「規定對局數認定不明確。那顯然有部分局數的。」儘管他們表達不滿，但如今木已成舟，也只能無奈接受，下屆認命的從資格賽打起了！

(中時電子報)