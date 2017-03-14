馬被起訴是政治力介入？陳其邁反酸黃昭順

針對保防法及反滲透法，國民黨立委黃昭順在立法院質詢中痛批是東廠再現，回到戒嚴時代及警總復辟。（姚志平攝）

台北地檢署今天依違反《個資法》及《通保法》等起訴前總統馬英九。國民黨立委黃昭順今天利用在立法院總質詢時間對這樣的結果表達嚴正抗議，黃昭順認為這個案件的過程中很多綠營人士希望馬英九被起訴，對於這樣的政治力介入司法，表達嚴正抗議。行政院長林全則強調，他與行政院從沒介入這個案件，一切尊重司法審判。

黃昭順也批評新政府打算推動《保防法》、《反滲透法》是在搞警總、東廠再現。民進黨立委陳其邁質詢時則隔空反酸黃昭順，陳其邁說，某些藍委質詢說《保防法》等等是東廠再現很諷刺，前政府的「東廠領導人」馬英九今天就因為違反《通保法》等，以連續犯的樣態被起訴。

陳其邁問林全，上任至今有沒有召集過檢察總長，司法機關首長討論個案？林全強調，在他任內從沒有跟檢察總長有私下會面，對於司法部分都是尊重，沒有介入個案，最多是發生一些社會事件，有督促過法務部正視這些事情，儘速去偵辦。

(中時)