馬英九遭起訴 對自己清白有信心
前總統馬英九遭起訴，馬英九辦公室發言人徐巧芯今天說，馬英九表示對自己清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決。
台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控涉嫌教唆洩密案，今天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。
徐巧芯表示，非常非常遺憾檢察官沒有接受馬英九在北檢的完整說明，馬英九處理干涉司法關說重大醜聞，因此事件涉及部會首長的政治責任，馬英九是執行元首依據憲法的職權，根本不應該構成犯罪。
徐巧芯說，如今卻是涉及司法關說的人沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，公道何在？馬英九表示對自己清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決。1060314
(中央社)
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