東芝擬再延公布財報 面臨下市可能性增
東芝公司原本預定今天公布2016年4至12月財報，但考慮再申請延期。有日媒認為，東芝如果未在3月27日之前公布相關財報，面臨下市的可能性增。
東芝原本預定今天公布2016年4至12月財報，但可能再申請延期。東芝旗下的美國西屋核電事業公司發生內部管理問題，為了調查，於是先前將公布財報的期限延至今天，但有關此問題，尚未獲審計人員對於財報文件的批准。
東芝曾因不當會計問題，2度延期公布2014年度財報。加上目前的情況，企業管理的信用度大受影響。
「日本經濟新聞」報導，東芝可能於今天向關東財務局申請再度延期公布2016年4至12月財報的期限，打算再延長約1個月。有關人士透露，財務局可能批准再延期。
財務局如果不同意延期申報、在3月27日之前東芝不公布財報，恐面臨下市。一般預料，東芝今天會召開記者會，說明再延期公布財報的理由、重新調整核電事業等的經營重整對策。
東芝於2月14日公布自行估計的今年4至12月的業績，最終虧損4999億日圓（約新台幣1360億元），預估截至今年3月底為止，東芝債務將超出持有資本的1500億日圓，變成資不抵債的情況。到了年度末（本月底為止），如果資不抵債，東芝的股票將從目前的東證1部被降至2部。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。