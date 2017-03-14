東芝擬再延公布財報 面臨下市可能性增

東芝公司原本預定今天公布2016年4至12月財報，但考慮再申請延期。有日媒認為，東芝如果未在3月27日之前公布相關財報，面臨下市的可能性增。

東芝原本預定今天公布2016年4至12月財報，但可能再申請延期。東芝旗下的美國西屋核電事業公司發生內部管理問題，為了調查，於是先前將公布財報的期限延至今天，但有關此問題，尚未獲審計人員對於財報文件的批准。

東芝曾因不當會計問題，2度延期公布2014年度財報。加上目前的情況，企業管理的信用度大受影響。

「日本經濟新聞」報導，東芝可能於今天向關東財務局申請再度延期公布2016年4至12月財報的期限，打算再延長約1個月。有關人士透露，財務局可能批准再延期。

財務局如果不同意延期申報、在3月27日之前東芝不公布財報，恐面臨下市。一般預料，東芝今天會召開記者會，說明再延期公布財報的理由、重新調整核電事業等的經營重整對策。

東芝於2月14日公布自行估計的今年4至12月的業績，最終虧損4999億日圓（約新台幣1360億元），預估截至今年3月底為止，東芝債務將超出持有資本的1500億日圓，變成資不抵債的情況。到了年度末（本月底為止），如果資不抵債，東芝的股票將從目前的東證1部被降至2部。1060314

(中央社)