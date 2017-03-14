陸紅二代：習開啟中共第四個歷史時期
中共黨校刊物「學習時報」近日刊登多篇專訪文章，透過第三者談論「習近平的7年知青歲月」，其中有紅二代指習近平開啟中共第四個歷史時期。
根據紀錄，這些訪問大都於去年底進行，最近在學習時報網可以看到，其中一篇專訪對象是孔丹，是中國大陸中信集團公司前董事長、（中共）黨委書記，現任中信改革發展研究基金會理事長。
香港星島日報今天報導，孔丹與現任中共總書記習近平都是「紅二代」，孔丹在政商界頗具影響力。
據報導，孔丹曾於1969年2月到陝北延長縣插隊，距離習近平插隊的延川縣58公里。
孔丹在訪問談到習近平的治國理念。他說，習近平的7年知青歲月為他的治國理政思想奠定了基礎。
孔丹並表示，在中共90多年歷史中，第一個歷史時期稱為「新民主主義革命時期」，第二個歷史時期稱為「社會主義革命和建設時期」。
第三個歷史時期截止到2011年，稱為「改革開放和社會主義現代化建設新時期」。
他說，中共第18次全國代表大會以來，「以習近平同志為核心的黨中央開啟了第四個歷史時期，這是一個全新的時期，可以說是『中華民族偉大復興時期』」。1060314
(中央社)
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