白色情人節保持好關係 伴侶們別忘三提醒

今天是白色情人節，伴侶常為過不過節而煩惱，城男舊事心驛站有3提醒，找尋讓彼此開心的關鍵、避免重複不愉快事件，和另一半建立共識，助伴侶保持好關係。

城男舊事心驛站是全國首創的男士成長暨家庭服務中心，提供免費心理諮詢及社區安心服務，希望能消除男性不知道如何說、或講了沒有用的迷思，發揮關懷陪伴的功能。

城男舊事心驛站指出，「是否要過情人節」，常是伴侶間的困擾，尤其交往初期、或關係不太穩定的伴侶，常會擔心「如果不過情人節，關係會不會變差？」，但越是強調「當天」、「慎重」的「大禮」，可能會演變成焦慮、緊張的壓力狀態。

針對白色情人節，城男舊事心驛站也發現，不少人覺得「老夫老妻未必要做些什麼」或是「有情人但懶得過」，而有伴侶的男性，「懶得過節」或「早已不過節」的比率較高，雖然男性多半選擇不過節，但並不代表他們不重視與另一半的關係。

對於如何過節保持好關係，城男舊事心驛站提出3提醒，首先要思索兩人平時的互動，從中找尋能讓彼此開心的關鍵，增加愛的存款，其次如果曾發生令對方不開心的事件，要記得留意、懂得避免，因為重複的不愉快容易累積成關係的裂痕，最後提醒自己把對愛情的憧憬及期待，和另一半討論並建立共識，對於未來的藍圖有更清楚的描繪。1060314

(中央社)