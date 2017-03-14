密會張正琪？台大副校長郭大維：我不會分身

郭大維強調，11月11日當天他根本不在台灣。(楊騰凱攝)

郭大維出示登機證，他早在11月8日就出國開會。(楊騰凱攝)

台大論文學術倫理案件中，遭到教評會決議解聘的張正琪教授先前指控，台大校長楊泮池、台大副校長郭大維等人，在去年11月11日叫她到校長室，並要求她閉嘴，最後她卻遭解聘，質疑審理過程黑箱。郭大維今日反駁，當時他人在國外開會，指控子虛無有，無助於釐清事實。

張正琪曾在2日召開記者會表示，台大在去年11月11日叫她到校長室，當時包括台大校長楊泮池、台大副校長郭大維，及台大主秘林達德及生化科學所教授郭明良等台大高層，都要求她閉嘴，交由校方處理就好，不要再對外發言，但最後結果卻是她遭到解聘，認為是不公的黑箱審理。

對此，郭大維今日出席科技部在台大舉行的「杜聰明獎」頒獎典禮時表示，11月8日至12日他代表台灣大學到墨西哥參加第二屆環太平洋聯盟APRU學術副校長會議，11月11日當天他根本不在台灣，所以針對張正琪指控曾有那場會面，根本是子虛烏有。

郭大維指出，他有保留當初的登機證，11月8日從台北飛舊金山，接著從舊金山飛休士頓，又從休士頓飛墨西哥，最後是11月8日下午5時35分到達墨西哥，然後11月12日才回台灣，「我有可能在11月11日參加他所謂的會議嗎，除非我會分身吧，這不可能的事情。」

郭大維表示，張正琪把一些事情拼湊起來兜來兜去，不知這些指控從何而來，外界哪能知道什麼是真什麼是假，學術倫理調查必須非常嚴謹，用這樣方式對外做不實指控，是很不對的，而且不當不實的指控，除了無助於釐清事實，還會造成學校調查上的困擾。

郭大維指出，做出解聘決議的教評會委員共35位，當中只有學術副校長和教務長等2位校級主管是由校長指派，其他有上11位各院院長，再加上22位受到老師們推選的委員，成員囊括各院系，這部分沒有人可以指派，台大學風獨立自主，老師對自己要求都很高，所有會議過程都有拍照存證，假如未來法院需要證據都能提供，「我們坦蕩蕩」。

(中時)