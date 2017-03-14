平均月薪6萬6 陸最有「錢途」大學是.......？

大陸清華大學再一次蟬聯畢業生平均月薪最高的大學。（圖/新華社）

畢業就業率和薪資議題，一直是兩岸大學熱議的話題。一間大陸科技企業對其境內共2,553間大學院校的畢業生進行統計分析，算出畢業5年內的平均月薪排名。其中北京清華大學以平均月薪14,823人民幣（約66,447台幣）傲視群雄，除清華以外，前5名院校月薪都超過12,000人民幣（約53,792台幣），包含上海財經、上海交大、復旦大學和上海外國語大學。

據大陸搜狐新聞報導，近日由一家人工智能網站發佈，2016年度《中國大學畢業生薪酬排行榜》，包含大陸境內共2,553間大學院校，統計畢業生5年內的月薪平均進行排名，傲視群雄的莫過於清華大學，以平均月薪14,823人民幣（約66,447台幣）力壓追隨在後的上海四校，上海財經（13,799人民幣）、上海交大（13,541人民幣）、復旦（13,461人民幣）和上海外國語大學（12,801人民幣）。其中有39所大學的平均薪資破萬元人民幣，而排名前段班的學校多半由財經與理工專攻院校佔據，同時也顯現了大陸當前產業的發展和走向。

每年各校畢業生的就業情況與薪資，一直是各方熱議的話題。（圖/新華社）

隨著大陸近年經濟的發展，榜單前100名學校，2016年的薪資，比去年平均提高了1,818人民幣（約8,150台幣），平均漲幅達22.8%。平均月薪突破8000元人民幣（約35,862台幣）大關的院校共有185間，此外，有789所院校，平均月薪突破了6000元人民幣（約26,896台幣）大關。相關人士表示，金融與理工人才的需求與高薪，同時顯示了中國當前的產業發展，包含當前最紅火的網路產業和金融行業。

大陸各大學畢業生平均月薪前十名：

1.清華大學 （工科院校）14,822人民幣

2.上海財經大學 （財經院校）13,798人民幣

3.上海交通大學 （綜合院校）13,540人民幣

4.復旦大學 （綜合院校）13,460人民幣

5.上海外國語大學（語言院校）12,800人民幣

6.北京大學（綜合院校） 12,425人民幣

7.外交學院（語言院校）12,115人民幣

8.同濟大學（工科院校）12,094人民幣

9.對外經濟貿易大學（財經院校） 12,090人民幣

10.中央財經大學（財經院校） 11,629人民幣

(中時電子報)