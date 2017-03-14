馬英九遭起訴 不止柯建銘告發

台北地檢署公告馬英九遭起訴。（蕭承訓攝）

台北地檢署今天偵結前總統馬英九涉嫌教唆洩密案，將馬英九起訴，根據起訴書內容，馬英九除了是由當事人民進黨立法院總召柯建銘提告訴外，檢方另也依據社團法人台灣永社、社團法人台灣北社、台灣教授協會以及黃帝穎所告發偵辦。

(中時)