海巡署四一岸巡大隊昨在彰化大城海邊發現1隻鯨豚屍體。(鐘武達翻攝)

大城海邊發現的鯨豚屍體證實為江豚。(鐘武達翻攝)

海巡署第四一岸巡大隊所轄三豐安檢所，昨天下午在彰化縣大城鄉魚寮溪岸際發現1隻已經死亡多日的江豚屍體，海巡人員立即聯繫中華鯨豚協會提供專業協助善後處理。

海巡署第四一岸巡大隊指出，海巡人員抵達現場查看時，鯨豚屍體除發黑外已有些微腐爛，且空氣中不斷飄散陣陣惡臭，其豚身遍布傷痕，研判死亡多日後才因海水退潮而擱淺。因屍身過於腐爛無法以肉眼辨識該鯨豚品種，海巡人員先行現場拍攝照片，並將鯨豚屍體移置空曠處，避免鯨豚屍體因海水上漲再次流入海中。

直到昨日晚間，台中科學博物館人員到場後做進一步確認，初步判斷該鯨豚應該是一頭「江豚」，身長有203公分，寬約37公分，真正死因待查證，後續協助將鯨豚屍體搬運上車並運送至台中科學博物館接手處理及研究。

第四一岸巡大隊表示，生態保育為海巡署重要工作職掌之一，現今生態保育意識高漲，保護動物人人有責，民眾若於岸際或海灘發現鯨豚、海龜等保育類動物受困，請立即撥打「118」海巡免付費服務專線，海巡署將立即派員協助，一同為海洋生物保育盡一份心力。

(中時)