NBA》馬刺篡位成功 勇士落居西區第2

馬刺前鋒里歐納德(右)與老鷹前鋒米爾沙普爭搶掉球互不相讓。(美聯社)

杜蘭特的受傷，終讓勇士賠上慘痛代價！里歐納德14日傷癒復出就拿31分、5籃板及4助攻，幫助馬刺107比99力退老鷹，戰績來到52勝14敗，雖跟勇士打平，卻因馬刺本季2次遭遇勇士皆勝，代表馬刺擠下勇士竄升西區第1。

馬刺與勇士本季只會交手3次，前兩次碰頭，勇士分別輸了29、22分，代表馬刺真的很會修理勇士，兩隊本季最後1次交手將於3月30日在馬刺主場開打，屆時仍少杜蘭特助陣的勇士，恐怕凶多吉少。

仍讓主控帕克休養的馬刺，14日除了里歐納德完成腦震盪測試復出的勇猛表現，頂替帕克先發的米爾斯，也有15分、9助攻的稱職演出，大衛李與丹尼格林各有14分，續從板凳出發的保羅蓋索13分、10籃板。

老鷹以薛洛德22分最高，小哈德威17分居次，米爾沙普16分，貝茲摩15分，先發中鋒「魔獸」霍華受制馬刺內線防守，全場5投2中、罰10中3，僅拿7分、13籃板。

(中時電子報)