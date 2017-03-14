徵詢區域事務 杜特蒂將訪東協2成員國
菲律賓總統杜特蒂本月將進行東南亞國家協會2成員國訪問之旅，就區域事務徵詢意見。菲律賓今年是東南亞國家協會輪值主席國，並將主持2場東協領袖峰會。
馬拉坎南宮今天宣布，杜特蒂將於19日至20日訪問緬甸，21日至22日轉往泰國，杜特蒂將詢問這兩國的領袖，會在東協領袖峰會提出哪些議題。
菲律賓今年接任東協輪值主席，將於4月舉辦1場東協領袖峰會，再於11月舉辦1場東協領袖峰會暨相關會議。
依照東協傳統，會員國新任領導人大多會遍訪其他會員國，以增進相互了解，並拉近關係。
自從就任菲律賓總統以來，杜特蒂已經走訪過寮國、印尼、汶萊、越南、泰國、馬來西亞、東埔寨與新加坡，只剩下緬甸尚未去訪。
但杜特蒂去年11月訪問泰國時，正值泰國國王蒲美蓬駕崩，未能與泰國領導人進行官方交流。1060314
(中央社)
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