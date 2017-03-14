男急診勒護理師脖子 中壢天晟譴責

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再傳急診室暴力，12日上午一名林男酒後身體不適，送到中壢天晟醫院急診室就醫，他不但咆哮罵醫護人員，還勒住護理師頸部，院方立即報警處理，並強力譴責醫療暴力。

12日上午9時左右，一名林姓男子因酒後身體不適，由救護車送到中壢天晟醫院急診室就醫，他隨後拔掉點滴並大聲咆哮罵醫護人員，護理師上前勸導，他竟然用手勒住護理師的頸部，院方人員立即報警處理。

經院內同仁及保全人員協助，及警方前來處理，護理師才順利脫困。

天晟醫院今天強力譴責醫療暴力，也將相關的事情過程告知並協助警方處理，同時通報桃園市衛生局。1060314

(中央社)