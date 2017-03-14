遭酒駕撞傷員警補求婚 影片感動網友
新北市員警陳昭宏日前遭酒駕民眾撞傷得截肢，他太太在旁無怨無悔照顧，他決定補給太太簡單卻浪漫的求婚，警政署長陳國恩今天白色情人節將求婚影片放上臉書，感動無數網友。
陳昭宏去年7月16日執勤時遭酒駕女子追撞，導致左小腿粉碎性骨折、右小腿還因此截肢，在人生最低潮時，太太總是給他加油打氣，並且24小時陪在身旁，讓他慢慢走出傷痛。
「截肢手術出來後，發現害怕的不是失去雙腳，而是失去你」陳昭宏談起當年，小倆口僅用最簡單的「登記」寫下一生對彼此承諾，他總覺沒能給太太一場婚禮，心中始終有著遺憾，因此他在38婦女節，安排一場驚喜求婚，讓太太當場感動的說不出話來。
警政署長陳國恩將陳昭宏訪談、求婚過程整理成影片，貼在NPA署長室臉書粉絲團，短短一小時影片瀏覽量就破萬，並獲得上千人按讚，近300人分享，回響甚大，不少網友直呼「幹嘛一早就把人家弄哭啦！」有人則說「希望你們幸福下去」。
陳國恩在臉書上說，「昭宏在幾乎失去了雙腳，當時，螢姍流著眼淚地簽下了摯愛的截肢同意書，才把昭宏的命給保了下來。直至今日，螢姍沒有說過一句後悔的怨言，陪伴昭宏走過人生中最黑暗的路」，特別將他們的求婚過程拍成影片，獻給全天下的情人們，一定要幸福喔。1060314
(中央社)
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