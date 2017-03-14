防範H7N9禽流感 越南辦疫情演練

我要評比

因應中國大陸H7N9禽流感病毒可能入侵，越南當局將防疫整備提升至最高規格。當地醫療相關部門昨天在河內舉行H7N9禽流感疫情演練，以防範境內人類感染及預防疫情蔓延。

中國大陸近期H7N9禽流感疫情升溫，與越南接壤的省市也陸續發現感染病例，H7N9禽流感病毒入侵越南境內的可能性增高。

越南媒體今天報導，當地醫療相關部門昨天舉行H7N9禽流感疫情實兵防疫演練，模擬民眾感染H7N9禽流感病毒疫情，測試病患收治、疫情控制、運送動線管制等能力。

當地官員表示，透過此次演練，醫療相關部門吸取經驗和教訓，從而制定並嚴格落實疫情防控工作，絕對不讓H7N9禽流感疫情擴大蔓延。

據報導，H7N9禽流感疫情去年10月起在中國大陸爆發，至今已在大陸14個省市發現感染病例，共逾460例，包括與越南接壤的雲南省和廣西壯族自治區在內。

目前越南境內尚未發現H7N9禽流感疫情，但是由於與大陸疫區地理位置相近，兩國民眾來往頻繁，疫情病毒入侵風險較高。1060314

(中央社)