宏媒：台灣採購宏都拉斯產品日增
宏都拉斯經濟發展部今天表示，1支由台灣糖業公司派遣的投資團正在宏國實地瞭解本地農產品的發展潛力。
宏國「論壇報」（La Tribuna）引述農發部報導，台糖是台灣主要生產販售蔗糖和副產品的公司，它的業務範疇還包括黃豆、玉米及其他農產品的產銷。
報導指出，宏都拉斯內閣負責經濟發展的協調部長卡斯蒂約（Arnaldo Castillo）與中華民國駐宏國大使館官員全程陪同台糖投資團走訪鄉村和政府相關部門。
報導引述宏都拉斯糖業協會（APAH）表示，宏都拉斯出口的精製糖至台灣，比外銷至一般市場的粗糖附加價值高。
根據報導，咖啡也是台灣市場極受歡迎的宏國產品，因此宏國已分別派遣官方和民間企業團體赴台推廣本地的農產品。
報導中強調，宏都拉斯是台灣產品進入拉丁美洲市場的門戶，而同時台灣也是宏都拉斯產品進入廣大亞洲市場的門戶。1060314
(中央社)
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