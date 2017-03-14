新北動健康銜接國際 朱立倫導入運動處方

新北市動健康與國際最新趨勢接軌，邁入新的里程碑。新北市長朱立倫今天與EIM（Exercise is Medicine）全球總會代表共同簽署國際合作備忘錄，正式加入全球運動及醫學倡議。

新北市政府表示，該國際組織在簽約後隨即為新北市培訓國內首批385名醫師及醫事人員為種子師資，為新北市長者量身開立「運動處方」，達成預防及反轉衰弱、降低慢性病風險、減緩疾病失能的目標。

朱立倫指出，雙方合作的標的之一，便是隨即開場的「衰弱之運動介入」專業培訓，邀請EIM總會及新加坡分會認證通過的講師來台辦理運動處方培訓課程。

課程內容包括運動處方設計、運動及衰弱預防、特殊族群運動指導，為新北市醫療院所培養國內首批385位種子醫師及相關醫事人員、運動指導員等。

朱立倫說，新北市自去年起進行「新北動健康」計畫，透過醫院、衛生所、國民運動中心、社區等場域，提供運動、營養、及醫療資源增加市民自主運動、健康飲食，強化預防肌衰及反轉衰弱，達到健康餘命目的。今年進一步推動個人運動處方，針對個人設計更適切的運動指導。

新北市衛生局表示，EIM是美國醫學會（AMA）和美國運動醫學會（ACSM）於2007年發起，鼓勵醫師及健康照護人員將運動訓練融入患者的治療計畫，同時推廣以體能活動來預防及治療疾病的理念。也就是將體能活動視為健康照護評估的一環，或治療疾病的「處方」之一。目前在全球有7個區域及43個國家分支。

衛生局指出，EIM理念與新北動健康高度契合，因此，朱立倫與EIM總會代表Stoutenberg今天共同簽署為期兩年的國際合作備忘錄，議定新北市運動醫學交流等相關內容，希冀透過國內、外專家學者的經驗分享與交流學習，作為推動新北動健康方針。1060314

(中央社)