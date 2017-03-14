時隔10年繼特別費 馬英九涉教唆洩密起訴

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前總統馬英九被控教唆洩密案，台北地檢署今天偵結，依「通保法」、「個資法」、「刑法」洩密等罪起訴馬英九，這也是馬英九繼特別費案後，再遭起訴案件。

特偵組102年偵辦前立法院長王金平、民進黨立委柯建銘涉關說案，案件未偵結時，前檢察總長黃世銘8月31日、9月1日向馬英九報告，馬英九再指示黃世銘於9月4日向前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強報告，整起事件衍生馬、王的「九月政爭」。

黃世銘於103年被依「通訊保障及監察法」及「刑法」洩密罪判刑1年3個月，得易科罰金新台幣45萬元定讞。馬英九任總統時，有刑事豁免權，卸任後，北檢去年12月1日才首度以「被告」身分傳喚馬英九。

這也是馬英九繼特別費後再遭起訴案件，而去年訊問馬英九的主任檢察官周士榆，曾偵辦特別費案。

馬英九95年時任台北市長，將特別費挪為生活費使用，高檢署查黑中心展開調查，96年北檢依「貪污治罪條例」起訴馬英九，同年一審遭判無罪，馬英九召開記者會，以台語「田螺含水過冬」一語，表達心境；最高法院97年判無罪。1060314

(中央社)