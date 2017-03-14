愛黛兒好狂！巡演開唱這樣入場躲粉絲

愛黛兒近來在澳洲開唱。（圖／達志影像）

愛黛兒躲在箱子中避人耳目。（圖／翻攝The Sun）

英國天后愛黛兒目前人正在澳洲舉行巡迴演唱會，向來很做自己的她，這回在入場方式又有新點子，她想要簡單入場、但又想避開粉絲，最後竟想出把自己關在大型工具箱、由工作人員推進場的方式。

愛黛兒向來鬼點子多多，沒想到她近來在澳洲進行的巡迴演唱會中，她為了躲開觀眾耳目，拜託工作人員把她裝進大箱子裡，她自己就在裡頭滑iPad打發時間。而「運送過程」中，愛黛兒會經過人山人海的觀眾席，不過粉絲多半無法想像，這個看似運送器材的箱子，裡頭竟然坐著偶像！

(中時電子報)