路邊皮夾撿回家 6旬婦遭告侵占
55歲鄭姓男子12日上午9時許，在新北市中和區景平路執行道路救援，下車時不慎皮夾掉落，鄭男未察覺繼續執行道路救援工作，65歲林姓婦人正巧騎機車經過，發現地上的皮夾立即停下機車，將皮夾撿走，警方循線約談林婦到案，一開始她矢口否認，直到警方出示監視器，她才坦承說，「是我拿走的！」
鄭男的女兒將整段影片上傳至「我是中和人」臉書社團，她留言表示，「做人不要那麼惡劣，我一定會把你抓出來」、「本來打算原諒，現在一切要和解都來不及了，警局不走，那就走法院，只要有他女兒我在的一天，沒來講好，我永遠不可能和解」。
鄭男向警方表示，皮夾內有一萬元現金。林婦供稱，已經花掉300元，會將金額補齊。由於鄭男家屬堅持提告，警訊後依侵佔遺失物將林婦函送法辦。
(中時)
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