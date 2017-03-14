MLB》講電話太大聲 道奇普伊被撂狠話警告
雖然已經26歲，不過道奇外野手普伊(Yasiel Puig)「中二」個性，不時令教練團相當頭痛。近日又因為講電話太大聲，遭教頭羅伯茲(Dave Roberts)撂狠話警告，若未能繳出表現或又脫序，要將機會讓給別人。
新賽季有望擔任先發右外野手的普伊，近日又因為講電話太大聲，經過隊友彼德生(Joc Pederson)房門前還尖叫不雅字彙，脫序行為令過去最挺他的教頭羅伯茲也看不下去。
羅伯茲不得不警告，「我給他的訊息很明確，如果他未能繳出表現，或者又喪失注意力，他將會製造機會給其他人。」道奇隊去年8月曾因他態度不佳，一度放入讓渡名單，隨後將他下放小聯盟，回歸後態度和打擊表現稍稍回到正軌，但還沒開季又故態復萌。
不過就現實面看來，羅伯茲此言多是恐嚇效果居多。儘管普伊打擊率自菜鳥年的3成19，上季滑落到僅剩2成63，但這位古巴好手守備極具觀賞性，時不時上演精采「雷射肩」守備，不羈個性也獲不少球迷欣賞。
(中時電子報)
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