台灣商品無法登陸 陸質檢總局：沒有九二共識

針對台灣食品、化妝品類商品因不合格率較高，無法登陸銷售一事，大陸質檢總局長支樹平今於兩會記者會表示，台灣食品、化妝品不合格比率提高，可能有三個原因，其中台灣當局不承認「九二共識」，許多合作不像過去那麼暢通。

支樹平指出，除台灣當局不承認「九二共識」，包括出口到大陸的商品種類多，但數量不多；兩岸質檢標準有些差異等，都是造成商品不合格率較高的原因。

至於是否有商品檢驗更加嚴苛問題，支樹平說，大陸確實沒有這樣，沿海城市已給台灣同胞許多優惠，但在安全上我們是一視同仁，安全該守住的還是要守住。

(旺報)