3月14日中視午間新聞速速報
新北市板橋區一家老人長期照護中心，凌晨驚傳兇殺案！一名被社會局安置的邱姓街友，與臥病在床的李姓老翁，是室友，長期個性不合，2人半夜疑似又發生口角，造成邱姓男子心生不滿，竟然拿水果刀刺死對方，最後再割頸自殺，2人倒臥血泊身亡。
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不守一休 中央一例一休 南投研擬不實施!
南投縣長林明溱昨天在縣務會議「開第一槍」，要求縣府法制人員「找出相關法令，讓南投不用施行一例一休。」林明溱說，南投是觀光大縣，一例一休造成勞資雙方未蒙其利、先受其害。他是民選縣長，該反映人民需求，「被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好。」
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川習佛州 川習會有譜? 傳四月初高峰會
美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」即將登場，川普計畫邀請習近平下個月到他佛羅里達州的豪華度假別墅作客，舉行兩天高峰會，目前暫定4月6日至7日舉行。這將是川普1月20日上任以來，最重要的一場領袖峰會。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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