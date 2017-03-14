出遊公廁新觀念 衛生紙可丟馬桶！
「別把衛生紙丟進馬桶」是國人出遊如廁最常見的字樣，但現在新政策將上路，倡導衛生紙可丟馬桶！公廁衛生紙丟進垃圾桶易產生異味及導致蚊蠅、細菌孳生，使得部分地區公廁環境衛生品質令人詬病。現今環保署將全面推動衛生紙丟馬桶新觀念，配合張貼提醒標語、提供衛生紙、廁間內設置加蓋垃圾桶及公廁周圍10公尺販賣機全面改販賣衛生紙等作法，由政府部門及民間企業一起響應維護公廁環境。
世界先進國家衛生紙丟馬桶已實施多年，不但減少垃圾與異味，還能提高如廁舒適度，同時良善公廁管理及良好的如廁禮儀也是一個國家生活水準與進步的重要指標，環保署現已邀集交通部觀光局、台鐵、民航局、高鐵、捷運、中油、台糖、喜來登飯店、福華飯店、衛生紙及衛浴設備業者，簽署配合衛生紙丟馬桶政策。
目前市面上大多品牌的衛生紙遇水都會分散，環保署指出，若馬桶及排水管路於正常使用狀況下沒有堵塞情況，丟入衛生紙沖掉就不會有問題；若有阻塞問題，往往都是因為民眾自行更改廁間位置，污水排放管線未妥善配置所造成排水不良所引起的阻塞情形。此外，為擴大民眾參與，環保署舉辦「如廁用紙丟馬桶，衛生又舒適」Logo設計徵圖比賽，獎金最高5萬元。
(中時電子報)
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