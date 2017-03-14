國研院調查：3成博士有意赴海外發展

國研院14日發布問卷調查報告。（鄧博仁攝）

國研院14日發布問卷調查報告指出，有3成博士表態，未來5年有意赴海外發展，其中又有高達7成7的比例表示有意願回國。國研院指出，我國博士人才短期內雖有外流可能，但因歸國意願也高，若能有效鼓勵、引導人才回流，甚至藉此引薦海外專業人士、合作，就長期來說可為我國帶來更多貢獻。

(中時)