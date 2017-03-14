宏都拉斯畜產將打入亞洲市場

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本地媒體報導，繼宏都拉斯生產的牛肉有機會打入國際市場的同時，宏國的畜產業者有意將乳製品出口至包括台灣在內的亞洲市場。

宏都拉斯乳品商會執行長布拉德洛（David Platero）表示，這些出口計畫都有賴宏國與台灣簽訂的自由貿易協定促成。

他說，宏都拉斯的牛肉出口已經啟動，接下來，宏國期望能將乳製品銷往台灣等亞洲市場。

布拉德洛透露，宏都拉斯駐中華民國大使館已奉宏國政府之命，在分散外銷市場的原則下，推動對台灣的出口。1060314

(中央社)